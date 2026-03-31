В Заксобрании Приангарья обсудили изменения антикоррупционного законодательства

IrkutskMedia, 31 марта. Семинар по профилактике коррупции для органов местного самоуправления состоялся в Законодательном собрании под председательством спикера регионального парламента Александра Ведерникова. В мероприятии приняли участие депутаты ЗС, представители правительства Приангарья, министерств, прокуратуры и Контрольно-счетной палаты области.
На семинаре обсудили изменения антикоррупционного законодательства в сфере предоставления сведений о доходах, расходах и сведений имущественного характера как для государственных служащих, так и депутатского корпуса. Так, по словам начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской области и правительства региона Натальи Царёвой, теперь декларация подается в том случае, если сумма расходов превышает доходы за последние три года.
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Иркутской области Анна Урусова отметила, что органы прокуратуры пристально следят за исполнением антикоррупционного законодательства в регионе.
«За 2025 год было выявлено 998 нарушений, а по иску прокурора в доход государства поступило имущество на сумму более 30 миллионов рублей», — сказала Анна Урусова.
Глава областного парламента подчеркнул, что новые подходы к декларационной кампании ужесточают требования к полноте и достоверности предоставляемых данных. По его словам, эти новации направлены на то, чтобы исключить все возможные риски коррупционных правонарушений.
«От того, насколько грамотно и своевременно мы выстроим работу по профилактике коррупции в муниципалитетах, зависит стабильность социально-экономического развития территорий, эффективность расходования бюджетных средств и авторитет местного самоуправления в целом», — заметил Александр Ведерников.
Участники мероприятия задавали вопросы, касающиеся профилактики коррупционных рисков и предотвращения конфликта интересов.
«Семинар сегодня был очень своевременным и полезным. Прошу использовать представленную актуальную информацию в своей работе», — подвел итог заместитель председателя ЗС Виталий Перетолчин. Он отметил, что Законодательное собрание продолжит такую практику.