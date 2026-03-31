Таможня: граждане Евросоюза используют Калининградскую область как хаб

По данным таможни, на 9.00 30 марта были оформлены на въезд в регион из Польши и Литвы 582 легковых транспортных средства. По состоянию на 9.00 31 марта поток снизился — оформлено 317 легковых автомобилей. «Понятно, что в общей сложности больше автомобилей было оформлено на въезд из Польши, поскольку там сейчас работает два пункта пропуска. Но желающих заехать в регион через пункт пропуска в Чернышевском на границе с Литвой было также много. Вероятно, граждане Евросоюза используют литовскую территорию, чтобы избежать очередей на польско-российской границе», — рассказала начальник пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.