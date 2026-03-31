Таможня: граждане Евросоюза используют Калининградскую область как хаб

В Калининградской областной таможне зафиксировали рост числа въезжающих автомобилей.

В последнюю неделю марта отмечался традиционный рост числа желающих пересечь границу с Калининградской областью со стороны Евросоюза. Пик пересечений пришелся на 30 марта. Как сообщили «Новому Калининграду» в Калининградской областной таможне, это традиционная ситуация для пасхальных и новогодних праздников, когда русскоязычные граждане Евросоюза используют Калининградскую область в качестве транзитного хаба для дальнейшего перемещения по России.

По данным таможни, на 9.00 30 марта были оформлены на въезд в регион из Польши и Литвы 582 легковых транспортных средства. По состоянию на 9.00 31 марта поток снизился — оформлено 317 легковых автомобилей. «Понятно, что в общей сложности больше автомобилей было оформлено на въезд из Польши, поскольку там сейчас работает два пункта пропуска. Но желающих заехать в регион через пункт пропуска в Чернышевском на границе с Литвой было также много. Вероятно, граждане Евросоюза используют литовскую территорию, чтобы избежать очередей на польско-российской границе», — рассказала начальник пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

По наблюдениям таможенников, в числе приезжих — в основном русскоязычные граждане Евросоюза — Германии и других стран, которые традиционно используют Калининградскую область в качестве транзитного хаба, чтобы лететь через аэропорт Храброво к своим родственникам в Казахстан, Сибирь и другие регионы. Также есть те, кто просто приезжает отдохнуть или навестить родственников в Калининградской области. Подобная ситуация наблюдается последние несколько лет регулярно накануне новогодних и пасхальных праздников.

Отметим, что российские границы по-прежнему открыты для граждан Евросоюза, они могут приехать в регион по электронным визам, для оформления которых не нужен визит в консульство или посольство.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше