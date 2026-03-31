Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам стали чаще отказывать в студенческих визах в США — Саясат Нурбек

Астана. 31 марта. КазТАГ — Алена Субботина. Казахстанцам стали чаще отказывать в студенческих визах в США, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Источник: Reuters

«В целом такая тенденция (сокращения поступающих казахстанцев в США — КазТАГ) наблюдается. В первую очередь это связано даже не с количеством поступающих, а с визовыми ограничениями. Даже в рамках программы “Болашак” порядка 30% уже прошедших наш конкурсный отбор, которые получили приглашение, получают отказы при подаче на визу», — сказал Нурбек на брифинге в правительстве во вторник.

Министерство вынуждено перенаправлять таких студентов либо в другие университеты, либо в другие страны, уточнил министр.

Ранее посол США в Казахстане Джули Стаффт прокомментировала визовые ограничения в отношении Казахстана и 74 других стран, отметив, что это временная мера.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
