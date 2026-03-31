Что ждет тех, кто пользуется VPN, рассказали волгоградцам

Forbes со ссылкой на главу Минцифры сообщил, что сотовые операторы введут плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ожидает тех, кто пользуется VPN. Он сам лично и вверенное ему ведомство против того, чтобы россиян штрафовали за использование данного сервиса, чтобы обходить блокировки Роскомнадзора. Однако задача — снизить к нему интерес волгоградцев и жителей других регионов страны, поставлена.

Шадаев напомнил, что с данными сервисами пытались договориться о соблюдении российского законодательства, но безрезультатно.

«Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению. Еще раз — не просто каких-то пожеланий и хотелок, а требований принятых законов. Не получилось», — цитирует Газета.ру слова министра из сообщения в мессенджере Мах.

Ранее Forbes со ссылкой на главу Минцифры сообщил, что сотовые операторы введут плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Такая опция должна заработать до 1 мая.

В свою очередь цифровые платформы, такие как VK, Ozon, «Авито», Wildberries и «Яндекс» не будут пускать пользователей, которые заходят через средства обхода блокировок. Разговор об этом шел в субботу на двух совещаниях Шадаева с бизнесом.

Волгоградцы тем временем обсуждают, пора ли срочно копировать важные контакты и фотоархивы и станет ли 1 апреля последним днем для Telegram.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше