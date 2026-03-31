Глава Башкирии оценил итоги работы правительства

Как подчеркнул на брифинге Радий Хабиров, 2025 год был действительно очень непростой. Тем не менее была проделана достаточно эффективная работа. Комментируя итоги работы правительства, Глава Башкирии обратил внимание СМИ на несколько показателей. В первую очередь, на рост валового регионального продукта.
«Темпы роста у нас высокие, что очень важно. Это как раз базовый показатель состояния экономики», — пояснил руководитель республики.
Второй, не менее важный показатель — динамика инвестиций. Республика на протяжении последних семи лет «обеспечивает рост инвестиций», что крайне непросто в сегодняшних реалиях.
«Третье — это увеличение бюджета. Он у нас растёт. Это тоже важный показатель. Пусть вас не смущает, что бюджет у нас дефицитный, потому что, как мы видим, расходы по понятным причинам у нас тоже растут достаточно серьёзно. Но тем не менее определённый баланс мы здесь соблюдаем», — заявил Радий Хабиров на встрече с журналистами.
По его мнению, эти вот три основных показателя являются маркерами состояния развития экономики. В течение прошлого года была проведена достаточно серьёзная работа с правительством РФ. Большое внимание уделяется работе, касающейся реализации нацпроектов и «всех тех программ, которые идут по линии поручений Президента России Владимира Путина и правительства».
«Здесь тоже, на мой взгляд, проведена достаточно успешная работа. Мы существенно увеличили объёмы дотаций и субсидий, которые идут на реализацию наших социальных проектов по линии федерального правительства. Поэтому в целом ещё раз говорю: те задачи, которые мы перед собой ставили, не просто выполнили, а перевыполнили, — констатировал Глава Башкирии, отметив при этом, что задачи, с учетом текущей экономической ситуации, с каждым годом только усложняются. — Тем не менее ориентируемся на то, что мы всё-таки каждый год должны увеличивать эти все три показателя, о которых я сейчас говорю».
Спектр задач, которые нужно будет решить уже в этом году, останется примерно тем же, уточнил Радий Хабиров. При этом самая важная из них — продолжать делать все для Победы в СВО. Для того чтобы эффективно помогать бойцам, нужно иметь хорошую работающую экономику.
«Экономика сталкивается с вызовами в этом году, и они намного серьёзнее, тяжелее, чем прошлогодние. Хотя даже 2025 год был непростой», — отметил он.
На данный момент власти республики пока не видят тенденции сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, но понимают, что, скорее всего, в новых данных статистиков они это увидят, «потому что ведение бизнеса становится сложнее». Задача — не допустить лавинообразного снижения численности МСП.
Также важно сохранить в регионе работу крупных предприятий. На сегодняшний день практически все большие предприятия загружены.
«Где-то есть точечные сокращения. Но уровень безработицы у нас по-прежнему беспрецедентно низкий. Вопрос сейчас даже не в том, что нет работы. У нас нет людей, чтобы работать. Поэтому мы и занимаемся мигрантами в строительной области, ЖКХ и других сферах», — пояснил руководитель республики.
Подводя итог работы правительства за 2025 год, Радий Хабиров сообщил, что в этом году, помимо старых задач, в регионе всерьез займутся новыми направлениями. Среди них — системное внедрение искусственного интеллекта и цифровая трансформация.
В самое ближайшее время те решения, которые мы пока внутри себя сформировали, я обозначу широкому собранию, и мы начнём эту работу. Ведь это тоже важная часть, которая поможет нам выдержать в сложных, не очень богатых ресурсами годах для того, чтобы решить стоящие перед нами задачи.