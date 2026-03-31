Зеленский сообщил о провале переговоров Украины и США

Переговоры украинской делегации в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером не привели к результатам, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios.
Комментируя итоги контактов, Зеленский выразил обеспокоенность, что в окружении президента США Дональда Трампа могут рассматривать территориальные уступки со стороны Киева как основной вариант завершения конфликта.
«Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Но почему мы должны за это платить? Они не видят другого способа, кроме как вывести украинские войска с нашей территории», — сказал он Axios.
Прогресса в мирном урегулировании на Украине не наблюдается, в частности, из-за сосредоточенности США на конфликте с Ираном, пишет издание со ссылкой на украинских чиновников.
Ранее Зеленский заявил Reuters, что США связывают предоставление Украине гарантий безопасности с выводом украинских войск из контролируемых Киевом районов Донбасса.
По итогам референдумов, проведенных в 2022 году, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что для прекращения конфликта ВСУ должны отвести свои войска из этих регионов.
В декабре Путин заявил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или другим путем.
Переговоры американской и украинской делегаций прошли 21−22 марта в Майами.
Американскую делегацию помимо Уиткоффа и Кушнера представляли комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) управления служб общего назначения (GSA) Джош Грюнбаум и cтарший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран. В украинскую делегацию вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый замглавы офиса украинского президента Сергей Кислица.
По словам Уиткоффа, встреча во Флориде прошла конструктивно, переговоры были сосредоточены на уточнении и решении остающихся вопросов для продвижения к всеобъемлющему мирному соглашению. Он также заявил о намерении продолжать взаимодействие.
Умеров, в свою очередь, заявил, что на встрече обсуждались ключевые вопросы и дальнейшие шаги в рамках переговорного трека, а также согласование подходов для перехода к практическим результатам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российская сторона в этой встрече участвовать не будет, поскольку речь идет о двусторонних контактах Киева и Вашингтона.
Пауза в переговорах России и Украины при посредничестве США возникла на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Кремле подтверждали, что контакты приостановлены из-за смены приоритетов у американской стороны — по словам Пескова, переговоры возобновятся после согласования графиков с США и Москва рассчитывает, что пауза будет временной.
