Euractiv узнал о недовольстве ЕС из-за задержек Киевом проверок «Дружбы»

Решение украинских властей задержать миссию Евросоюза для инспекции трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, вызвало в Брюсселе и столицах европейских стран разногласия и недовольство, пишет Euractiv.
По информации издания, инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов и координируемая Европейской комиссией, находится на Украине уже несколько недель. Миссия ожидает разрешения Киева на посещение места последнего нападения на энергопровод.
«У нас нет четкого представления о том, какова здесь стратегия Украины», — заявил дипломат ЕС. Другие дипломаты называют решение «неразумным».
О повреждении трубопровода «Дружба» и приостановке поставок нефти по нему в Венгрию и Словакию Министерство экономики Словакии сообщило 13 февраля. При этом, как подчеркнула венгерская MOL, российская нефть не поступает в Венгрию с 27 января.
Будапешт обвинил в атаке Украину. В Киеве проблему с прокачкой нефти объяснили повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев может восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение месяца-полутора и возобновить транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, если «страны ЕС не найдут другого варианта не блокировать выделение кредита».
На этом фоне Венгрия и Словакия заблокировали кредит в размере €90 млрд, согласованный лидерами ЕС в декабре. «Нет нефти = нет денег», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пригрозил сохранить вето до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода.
Лидеры ЕС раскритиковали Орбана за отказ от ранее достигнутых договоренностей, при этом источники Euractiv отмечают, что единственный выход из этого тупика — проверить ситуацию на местах. «Если “Дружбу” разблокируют, выиграют все стороны», — сказал дипломат ЕС, назвав задержку со стороны Киева «загадкой». Другой дипломат заявил, что у Евросоюза получается отказаться от российского газа и нефти и «альтернативы вполне возможны».
Зеленский подчеркивал, что альтернативы кредиту от ЕС для Киева нет.
