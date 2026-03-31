В Польше заявили, что не открывали небо для боевых действий против России

Польша не предоставляет воздушное пространство для боевых действий против России, заявил начальник оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш. Его слова опубликованы в X.
«В связи с появившейся в общественном пространстве ложной информацией я категорически подчеркиваю: тезисы о якобы доступе польского воздушного пространства к наступательным действиям против Российской Федерации полностью ложны», — сообщил Клиш.
Генерал пояснил, что временные ограничения для полетов были введены в сентябре 2025 года после серии массовых проникновений беспилотников в воздушное пространство Польши, носят «исключительно превентивный характер и служат для защиты жизни и здоровья граждан и безопасности инфраструктуры государства».
В начале февраля на территории воинской части в Польше упал неизвестный беспилотник. По данным военной жандармерии, он не нанес никакого ущерба. О пострадавших информация также не поступала.
