В Польше заявили, что не открывали небо для боевых действий против России

Источник: РБК

Польша не предоставляет воздушное пространство для боевых действий против России, заявил начальник оперативного командования польских ВС генерал Мачей Клиш. Его слова опубликованы в X.

«В связи с появившейся в общественном пространстве ложной информацией я категорически подчеркиваю: тезисы о якобы доступе польского воздушного пространства к наступательным действиям против Российской Федерации полностью ложны», — сообщил Клиш.

Генерал пояснил, что временные ограничения для полетов были введены в сентябре 2025 года после серии массовых проникновений беспилотников в воздушное пространство Польши, носят «исключительно превентивный характер и служат для защиты жизни и здоровья граждан и безопасности инфраструктуры государства».

В начале февраля на территории воинской части в Польше упал неизвестный беспилотник. По данным военной жандармерии, он не нанес никакого ущерба. О пострадавших информация также не поступала.

