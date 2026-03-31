Коммунист о партии власти: «Единороссам выгодно, что мы в горсовете находимся»

Благодаря оппозиции, по словам депутата, в горсовете рождается дискуссия.

Наличие оппозиции в горсовете Калининграда выгодно, в том числе, и представителям партии «Единая Россия». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» депутат-коммунист Сергей Севостьянов.

«В какой-то степени даже единороссам выгодно, что мы в горсовете находимся. Про городской совет пишут СМИ. В основном, интернет-издания, конечно. Получается, что мы внесли большую политику, дискуссия какая-то идёт. Бывает, она переходит некоторые рамки некрасивые типа стакана воды, который Саломохин плескал ровно спустя 30 лет, когда Жириновский это сделал. То есть СМИ об этом пишут, пускай это скандальная новость, но люди видят, что в горсовете дискуссия какая-то есть», — заявил депутат.

По его словам, без оппозиции горсовет превратился бы в «болото» без развития.

«И мы ещё, я думаю, в какой-то степени подстёгиваем, в том числе центральных лиц от “Единой России”. Они, бывает, неудобные вопросы задают администрации», — добавил Сергей Севостьянов.

Полностью интервью читайте по ссылке.

