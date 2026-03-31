Ульянов не исключает возможную провокацию Украины на Чернобыльской АЭС

Украина может устроить провокацию на Чернобыльской АЭС, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — пояснил он.

При этом дипломат подчеркнул, что пока нет признаков наличия таких планов у Киева.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ранее заявлял, что западные и украинские спецслужбы планировали провокации на российских АЭС путем подрыва линий электропередачи, соединяющих АЭС с российской национальной энергосистемой.

В августе 2024 года российская военная администрация Харьковской области сообщила, что Киев намеревался атаковать Курскую АЭС. Кроме того, 8 августа на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов. Еще одна попытка ударов по станции была 22 августа, сообщал президент России Владимир Путин.

