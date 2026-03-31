Американист: Трамп отчаянно ищет стратегию выхода из конфликта с Ираном

Пентагон очевидно истощен месяцем войны с Ираном, пишет Дудаков в своем телеграм-канале. Он поясняет, что американские запасы ракет JASSM, «Томагавк» и противоракет ПВО уже на исходе.
Монархии Залива почти полностью истратили свои запасы боеприпасов для систем Patriot — из находящихся у них в наличии 2,8 тыс. единиц «спущено» 2,4 тыс. Нужно срочно отводить корабли на обслуживание в порты. Моральный дух моряков ВМС США находится на самом дне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что приостанавливает удары по иранским объектам энергетики до 6 апреля. Позже в Белом доме сообщили, что Вашингтон планирует достигнуть соглашения с Тегераном к этому сроку.
Сейчас в военных планах Белого дома в связи с ограниченными возможностями лишь быстрые рейды на островах в Ормузском проливе, которые вряд ли позволят морпехам там закрепиться.
Аналитик обращает внимание на то, что команда Трампа предлагает закончить нынешний этап войны через неделю.
Очевидно, что Конгресс уже не даст Трампу полномочия вести войну дольше двух месяцев. Вот ему и приходится отчаянно искать стратегию выхода и пытаться сохранить лицо. Хоть это и не получится.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа сообщила, что США готовы закончить войну на Ближнем Востоке, оставив Ормузский пролив закрытым для судоходства и под значительным контролем Ирана. По информации издания, в Вашингтоне пришли к выводу, что попытка деблокады пролива только затянет конфликт.