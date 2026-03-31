Ильсур Метшин ответит на вопросы подростков Казани

«В начале этого года мы запустили новый формат встреч — “Недетский разговор”. Это площадка для открытого диалога между подростками и главами районов Татарстана. Дети очень просили провести встречу именно с мэром Казани, поэтому открытый диалог с Ильсуром Метшиным станет третьим в череде “Недетских разговоров” в разных городах республики, которые состоятся в течение этого года. Такой формат очень интересен ребятам, потому что это живое личное общение с главами районов и мэрами городов Татарстана. Здесь они могут задать любые интересующие их вопросы и обсудить важные для них темы. Например, спросить у Ильсура Раисовича, что он думает о ЕГЭ, или даже предложить свою инициативу по развитию Казани», — отметил в беседе с агентством руководитель «Движения первых» в Казани Динар Бариев.