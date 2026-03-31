Политолог раскрыл, как война в Иране отразится на ситуации в США

Конфликт в Иране, инициированный представителями Республиканской партии США, приведет к росту популярности среди американцев ее конкурента — Демократической партии. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru сделал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание на разницу последствий конфликтов на Украине и в Иране для политических элит Европы и США. По мнению Самонкина, российско-украинское противостояние приведет к росту протестов внутри отдельных европейских государств. Кроме того, в отдельных странах Европы наблюдается отток капитала и человеческих ресурсов из-за повышения цен на нефть. Собеседник NEWS.ru допустил, что если Европа не стабилизирует отношения с Россией, то ее ждут неблагоприятные последствия.

«В США мы видим продолжение исторической гражданской войны, когда республиканцы и демократы могут играть на разных позициях. Благодаря войне в Иране представители демпартии начнут усиливать свои рейтинги. Тегеран может начать закулисные переговорные игры с ними, а это означает удар по республиканцам», — подчеркнул Самонкин.

Он добавил, что в перспективе в Штатах могут активизироваться гражданские протестные движения. Из-за конфликта в Иране эксперт также прогнозирует стагнацию американской экономики, которая затронет многих граждан США.

Ранее газета The Washington Post рассказала об отчете разведывательных служб США, который был предоставлен американскому лидеру Дональду Трампу. В документе указывается, что Иран не будет реагировать на угрозы со стороны Белого дома и идти на уступки в конфликте с США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше