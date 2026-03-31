Дрозденко: двое детей и один взрослый пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть

Всего над регионом в течение ночи уничтожили 38 БПЛА. По информации SHOT, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленобласть беспилотниками «FP-1» длиной 3,5 м и дальностью полета около 1200 км. Telegram-канал утверждает, что ~их запускали через Прибалтику~: Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников. Однако официально эта информация не подтверждалась.