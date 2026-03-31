ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт с применением взрывчатки на предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Источник: РБК

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт с применением взрывчатки на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России по заданию спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

В момент изъятия СВУ злоумышленником, сотрудники ФСБ предприняли попытку его задержания. Преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, дополняет служба. У него был сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужбы и гражданское население не пострадали. На месте происшествия сотрудники службы изъяли закамуфлированное под пауэрбанк СВУ, «состоящее из пластичного взрывчатого вещества и электродетонатора». Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного оборота оружия.

Материал дополняется.

