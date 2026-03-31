При атаке ВСУ в Таганроге повреждения получили 29 автомобилей

Беспилотники в Таганроге повредили 29 автомобилей, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Поступили обращения о 29 поврежденных автомобилях. Заявления и необходимые документы на получение возмещения принимаются в управлении транспорта города Таганрога», — говорится в сообщении.
Таганрог подвергся массированной атаке в ночь на 30 марта, погиб один человек. По словам мэра города Светланы Камбуловой, еще восемь были ранены. Вечером 29-го числа в городе ввели локальный режим ЧС по 47 адресам.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что всего над регионом за ночь сбили более 60 беспилотников. В Таганроге продолжает работать оперативный штаб по ликвидации последствий атаки.
