Российские войска заняли село в Сумской области

Подразделения российской группировки «Север» заняли населенный пункт Малая Корчакова.
Небольшое село находится примерно в 20 километрах к северу от города Сумы.
Также Минобороны сообщило, что за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:
подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Потаповка, Мирополье, Червоная Заря, Кондратовка, Жовтневое, Белый Колодезь, Волчанские Хутора, Верхняя Писаревка, Избицкое;
подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Осиново, Червоный Оскол, Новый Мир, Красный Лиман, Крымки, Святогорск, Старый Караван;
подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад в районах населенных пунктов Константиновка, Ореховатка, Славянск, Ильиновка, Липовка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Голубовка, Артема;
подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям семи бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Новопавловка, Сергеевка, Приют, Гришино, Красноярское, Новоподгородное;
подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Бойково, Воздвижевка, Долинка, Копани, Егоровка, Гавриловка;
подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1220 человек.