Казахстан развивает инновации: ставка на стартапы и технологии

Как сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, работа в этой сфере выстроена по четырем ключевым направлениям:
стимулирование продуктивных инноваций;
внедрение решений в сфере недропользования;
развитие экосистемы через Astana Hub;
формирование инновационного кластера.
Astana Hub как центр стартап-экосистемы
Ключевым институтом развития инновационного предпринимательства остается Astana Hub. Здесь реализуются акселерационные программы, включая AI"preneurs, направленную на запуск стартапов в сфере искусственного интеллекта.
С сентября 2024 года:
проведено три потока программы;
создано 35 ИИ-стартапов.
Совместно с акиматом Астаны также реализуется программа Astana Innovations Accelerator, ориентированная на внедрение стартапов в городскую среду. По ее итогам финансирование получили 8 проектов.
Рост экспорта и рабочих мест
По итогам 2025 года резиденты Astana Hub продемонстрировали значительные результаты:
создано более 32,5 тыс. рабочих мест;
537 компаний экспортируют IT-услуги;
география экспорта охватывает 111 стран;
объем экспорта достиг 328 млрд тенге (+44% за год).
Exponential Cluster: новая точка роста
В Казахстане формируется Exponential Cluster — инновационная площадка, объединяющая науку, стартапы и промышленность.
В рамках кластера создается сеть технологических центров:
Robotics;
DroneTech;
GameDev;
Cybersecurity;
MedTech;
AgriTech;
Industry 4.0;
Cybersport.
Министр отметил:
«В Центре дронов завершается создание Phygital-арены и инфраструктуры для подготовки операторов БПЛА. Также в Центре робототехники запущена лаборатория гуманоидных роботов: реализованы технологии телеуправления и интеграции с языковой моделью Alem LLM для взаимодействия с пользователями».
Запуск всех центров планируется завершить в текущем году. В перспективе кластер обеспечит запуск до 500 стартапов ежегодно.
Беспилотные технологии и будущее
Отдельное внимание уделяется развитию беспилотных решений. В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных компаний. Реализация намечена на второй квартал 2026 года.
Параллельно развивается инфраструктура для новых технологий:
тестируется доставка с помощью дронов;
создаются решения для городской мобильности и логистики.
Инновационная экосистема
Казахстан формирует полноценную инновационную экосистему — от поддержки стартапов до внедрения передовых технологий. Акцент делается на практическое применение разработок, экспорт и создание новых рабочих мест.