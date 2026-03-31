Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан развивает инновации: ставка на стартапы и технологии

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели развитие инноваций в стране.

Источник: DKNews.kz

Как сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, работа в этой сфере выстроена по четырем ключевым направлениям:

  • стимулирование продуктивных инноваций;

  • внедрение решений в сфере недропользования;

  • развитие экосистемы через Astana Hub;

  • формирование инновационного кластера.

Astana Hub как центр стартап-экосистемы

Ключевым институтом развития инновационного предпринимательства остается Astana Hub. Здесь реализуются акселерационные программы, включая AI"preneurs, направленную на запуск стартапов в сфере искусственного интеллекта.

С сентября 2024 года:

  • проведено три потока программы;

  • создано 35 ИИ-стартапов.

Совместно с акиматом Астаны также реализуется программа Astana Innovations Accelerator, ориентированная на внедрение стартапов в городскую среду. По ее итогам финансирование получили 8 проектов.

Рост экспорта и рабочих мест

По итогам 2025 года резиденты Astana Hub продемонстрировали значительные результаты:

  • создано более 32,5 тыс. рабочих мест;

  • 537 компаний экспортируют IT-услуги;

  • география экспорта охватывает 111 стран;

  • объем экспорта достиг 328 млрд тенге (+44% за год).

Exponential Cluster: новая точка роста

В Казахстане формируется Exponential Cluster — инновационная площадка, объединяющая науку, стартапы и промышленность.

В рамках кластера создается сеть технологических центров:

  • Robotics;

  • DroneTech;

  • GameDev;

  • Cybersecurity;

  • MedTech;

  • AgriTech;

  • Industry 4.0;

  • Cybersport.

Министр отметил:

«В Центре дронов завершается создание Phygital-арены и инфраструктуры для подготовки операторов БПЛА. Также в Центре робототехники запущена лаборатория гуманоидных роботов: реализованы технологии телеуправления и интеграции с языковой моделью Alem LLM для взаимодействия с пользователями».

Запуск всех центров планируется завершить в текущем году. В перспективе кластер обеспечит запуск до 500 стартапов ежегодно.

Беспилотные технологии и будущее

Отдельное внимание уделяется развитию беспилотных решений. В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных компаний. Реализация намечена на второй квартал 2026 года.

Параллельно развивается инфраструктура для новых технологий:

  • тестируется доставка с помощью дронов;

  • создаются решения для городской мобильности и логистики.

Инновационная экосистема

Казахстан формирует полноценную инновационную экосистему — от поддержки стартапов до внедрения передовых технологий. Акцент делается на практическое применение разработок, экспорт и создание новых рабочих мест.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше