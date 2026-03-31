Казахстан усиливает поддержку науки и технологий

Ставка на инновации: путь к экономическому росту Казахстана
В обсуждении приняли участие профильные министры, руководители национальных компаний и акимы регионов. Основное внимание было уделено формированию институциональной базы, привлечению инвестиций в науку и внедрению разработок в производство.
Инновации — ключ к экономическому росту
Олжас Бектенов подчеркнул важность инноваций для экономического развития:
«Одним из основных принципов, провозглашенных новой Конституцией, является приверженность ценностям образования, науки и инноваций. На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул, что инновации возводятся в ранг безусловных приоритетов. От масштабов и темпов инновационного развития напрямую зависит прорыв во многих отраслях экономики. Инновации служат основой для роста производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест».
Какие меры уже приняты
За последние годы в Казахстане реализован ряд системных мер поддержки науки и инноваций:
Финансирование науки увеличено в 6 раз.
Введены налоговые льготы до 300% для инвестиций в научные разработки.
Недропользователи направляют 1% расходов на добычу в сферу науки.
Расширены инструменты венчурного финансирования.
Усилена поддержка бизнес-акселерации и технологического брокерства.
Введено софинансирование бизнеса не менее 25% в грантовых проектах.
Также развивается региональная наука: показатели научных достижений включены в планы развития областей.
Новые точки роста
Дополнительный импульс развитию инноваций должна дать реализация крупных проектов:
Создание наукограда в Курчатове.
Запуск технопарка на базе Института ядерной физики в Алматы.
Развитие технологического парка на базе Nazarbayev University в Астане.
Акиматам поручено развивать региональные инновационные системы с учетом специфики экономики каждого региона.
Проблемы, требующие решения
Несмотря на рост финансирования, в отрасли сохраняется ряд системных проблем:
Институциональная раздробленность.
Отсутствие единой фокусировки на приоритетах.
Разрозненность действий бизнеса, науки и госорганов.
Низкая эффективность прикладных исследований.
Премьер-министр подчеркнул необходимость интеграции науки с реальной экономикой:
«Требуется системная интеграция прикладных исследований и экономических процессов, стимулирование локализации и модернизации производств, разработки экспортно-ориентированных технологий. Нам нужен реальный вклад инноваций в развитие промышленного потенциала страны, а не отдельно взятые и презентованные идеи и подходы».
Конкретные поручения
По итогам заседания дан ряд поручений:
Создать инновационный штаб при Правительстве в трехдневный срок.
Провести инвентаризацию инновационной деятельности предприятий до 1 июня.
Разработать Концепцию развития инноваций с фокусом на приоритетные отрасли.
Внедрить цифровую платформу «единого окна» для инновационных проектов до 1 июля.
Создать национальный реестр инновационных проектов.
Регионам поручено увеличить финансирование науки до 1% валового регионального продукта к 2029 году и довести долю инновационной продукции до 3% ВВП к 2035 году.
Ставка на инновации
Правительство делает ставку на инновации как на ключевой драйвер экономического роста. Основная задача — перейти от отдельных инициатив к системной модели, где наука, бизнес и производство работают в единой связке.