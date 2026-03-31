Казахстан усиливает поддержку науки и технологий

Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Правительства, на котором рассмотрели развитие инноваций как стратегическое направление государственной политики, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Ставка на инновации: путь к экономическому росту Казахстана

В обсуждении приняли участие профильные министры, руководители национальных компаний и акимы регионов. Основное внимание было уделено формированию институциональной базы, привлечению инвестиций в науку и внедрению разработок в производство.

—-

Инновации — ключ к экономическому росту

Олжас Бектенов подчеркнул важность инноваций для экономического развития:

«Одним из основных принципов, провозглашенных новой Конституцией, является приверженность ценностям образования, науки и инноваций. На расширенном заседании Правительства Президент подчеркнул, что инновации возводятся в ранг безусловных приоритетов. От масштабов и темпов инновационного развития напрямую зависит прорыв во многих отраслях экономики. Инновации служат основой для роста производительности труда и создания высокотехнологичных рабочих мест».

—-

Какие меры уже приняты

За последние годы в Казахстане реализован ряд системных мер поддержки науки и инноваций:

  • Финансирование науки увеличено в 6 раз.

  • Введены налоговые льготы до 300% для инвестиций в научные разработки.

  • Недропользователи направляют 1% расходов на добычу в сферу науки.

  • Расширены инструменты венчурного финансирования.

  • Усилена поддержка бизнес-акселерации и технологического брокерства.

  • Введено софинансирование бизнеса не менее 25% в грантовых проектах.

Также развивается региональная наука: показатели научных достижений включены в планы развития областей.

—-

Новые точки роста

Дополнительный импульс развитию инноваций должна дать реализация крупных проектов:

  • Создание наукограда в Курчатове.

  • Запуск технопарка на базе Института ядерной физики в Алматы.

  • Развитие технологического парка на базе Nazarbayev University в Астане.

Акиматам поручено развивать региональные инновационные системы с учетом специфики экономики каждого региона.

—-

Проблемы, требующие решения

Несмотря на рост финансирования, в отрасли сохраняется ряд системных проблем:

  • Институциональная раздробленность.

  • Отсутствие единой фокусировки на приоритетах.

  • Разрозненность действий бизнеса, науки и госорганов.

  • Низкая эффективность прикладных исследований.

Премьер-министр подчеркнул необходимость интеграции науки с реальной экономикой:

«Требуется системная интеграция прикладных исследований и экономических процессов, стимулирование локализации и модернизации производств, разработки экспортно-ориентированных технологий. Нам нужен реальный вклад инноваций в развитие промышленного потенциала страны, а не отдельно взятые и презентованные идеи и подходы».

—-

Конкретные поручения

По итогам заседания дан ряд поручений:

  • Создать инновационный штаб при Правительстве в трехдневный срок.

  • Провести инвентаризацию инновационной деятельности предприятий до 1 июня.

  • Разработать Концепцию развития инноваций с фокусом на приоритетные отрасли.

  • Внедрить цифровую платформу «единого окна» для инновационных проектов до 1 июля.

  • Создать национальный реестр инновационных проектов.

Регионам поручено увеличить финансирование науки до 1% валового регионального продукта к 2029 году и довести долю инновационной продукции до 3% ВВП к 2035 году.

Ставка на инновации

Правительство делает ставку на инновации как на ключевой драйвер экономического роста. Основная задача — перейти от отдельных инициатив к системной модели, где наука, бизнес и производство работают в единой связке.