Reuters сообщил о прибытии американских десантников на Ближний Восток

Американские военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии начали прибывать на Ближний Восток. В минувшие выходные туда прибыло около 2,5 тыс. морских пехотинцев, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники издания отмечают, что в числе переброшенных подразделений — штаб дивизии, части материально-технического обеспечения и бригадная боевая группа.
На прошлой неделе пресс-служба центрального командования (CENTCOM) сообщила, что порядка 3,5 тыс. американских моряков и морских пехотинцев прибыли на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli.
До этого The New York Times узнала, что Пентагон приказал примерно 2 тыс. солдатам из 82-й воздушно-десантной дивизии начать переброску на Ближний Восток. Как отметила газета, всего в операции США задействовано около 50 тыс. военных. Financial Times и Newsmax со ссылкой на источники писали, что в регион должны прибыть шесть десантных кораблей и 8 тыс. военных, включая 4−5 тыс. морпехов.
Решение о вводе войск в Иран пока не принято, но Вашингтон наращивает потенциал для возможных будущих операций в регионе, сообщил один из источников Reuters.
The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая затянется на недели или «пару месяцев». При этом, как отметил собеседник газеты, главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защита военных, которые будут ее удерживать.
