Reuters сообщил о прибытии американских десантников на Ближний Восток

The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая затянется на недели или «пару месяцев». При этом, как отметил собеседник газеты, главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защита военных, которые будут ее удерживать.