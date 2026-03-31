Бомбардировщикам США отказали в использовании базы на Сицилии

Италия запретила США задействовать военную базу Североатлантического альянса Сигонелла на острове Сицилия для размещения боевых самолетов перед их передислокацией на Ближний Восток. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Американские бомбардировщики готовились приземлиться на военно-морской авиабазе, которой пользуются ВВС Италии и ВМС США. После дозаправки и обслуживания самолеты должны были отправиться на Ближний Восток, пишет «Интерфакс».

О том, что самолеты США разместятся на базе Сигонелла, Пентагон сообщил итальянскому Минобороны, когда бомбардировщики уже вышли на маршрут.

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто запретил посадку американских военных судов. Он обосновал свое решение тем, что Вашингтон не провел предварительные консультации, хотя процедура согласования регламентирована соглашениями между странами.

Уточняется, что об отказе принимать самолеты Пентагону сообщил глава Генштаба ВС Италии Лучано Портолано.

Ранее Испания ограничила использование аэродромов на своих военных базах для самолетов США, задействованных в операции против Ирана, а также закрыла свое воздушное пространство для военной авиации американцев.

