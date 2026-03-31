Бомбардировщикам США отказали в использовании базы на Сицилии

О том, что самолеты США разместятся на базе Сигонелла, Пентагон сообщил итальянскому Минобороны, когда бомбардировщики уже вышли на маршрут.
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто запретил посадку американских военных судов. Он обосновал свое решение тем, что Вашингтон не провел предварительные консультации, хотя процедура согласования регламентирована соглашениями между странами.
Уточняется, что об отказе принимать самолеты Пентагону сообщил глава Генштаба ВС Италии Лучано Портолано.
Ранее Испания ограничила использование аэродромов на своих военных базах для самолетов США, задействованных в операции против Ирана, а также закрыла свое воздушное пространство для военной авиации американцев.