Здание белгородского правительства атаковал дрон

Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждены фасад и остекление, пострадал один человек.
«Здание правительства Белгородской области атаковано дроном ВСУ. Пострадал Вячеслав Анатольевич Бескоровайный, начальник отдела административно-хозяйственной части», — написал он в телеграм-канале.
Как уточнил Гладков, мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу.
Опасность атаки беспилотников на территории Белгорода и Белгородского округа была объявлена около 12:00 мск. Спустя 40 минут Гладков сообщил об отмене угрозы.
Здание белгородского правительства расположено на Соборной площади в центре Белгорода. Последний раз об ударе по правительственному зданию Гладков сообщал в сентябре 2025 года. Тогда Белгород был атакован четырьмя беспилотниками. Пострадали пять человек.