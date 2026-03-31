Денис Минкин возглавил «Горэлектротранс» в Петербурге

Директором СПб ГУП «Горэлектротранс» стал Константин Шостак. Председатель комитета по транспорту Денис Минкин подписал соответствующее распоряжение.
«Константин Шостак — представитель трудовой династии, весь его профессиональный путь связан с городским электрическим транспортом. Он прошел путь от слесаря-электрика по ремонту электрооборудования до главного инженера в системе “Мосгортранса”», — отмечают в пресс-службе ведомства.
После этого он перешел на должность гендиректора волгоградского МУП «Метроэлектротранс». А структуре «Горэлектротранса» Северной столицы Шостак работает с февраля 2023 года.
До нового назначения он исполнял обязанности главы «Горэлектротранса». До этого в течение трех лет Шостак работал главным инженером предприятия.