Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Минкин возглавил «Горэлектротранс» в Петербурге

Ранее он исполнял должности главы предприятия.

Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Директором СПб ГУП «Горэлектротранс» стал Константин Шостак. Председатель комитета по транспорту Денис Минкин подписал соответствующее распоряжение.

«Константин Шостак — представитель трудовой династии, весь его профессиональный путь связан с городским электрическим транспортом. Он прошел путь от слесаря-электрика по ремонту электрооборудования до главного инженера в системе “Мосгортранса”», — отмечают в пресс-службе ведомства.

После этого он перешел на должность гендиректора волгоградского МУП «Метроэлектротранс». А структуре «Горэлектротранса» Северной столицы Шостак работает с февраля 2023 года.

До нового назначения он исполнял обязанности главы «Горэлектротранса». До этого в течение трех лет Шостак работал главным инженером предприятия.