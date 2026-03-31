СВР обвинила патриарха Варфоломея в желании подчинить грузинскую церковь

Константинопольский патриарх Варфоломей хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь после смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).
«[Патриарх Варфоломей] желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться», — сказано в сообщении ведомства.
По версии СВР, возможными кандидатами, которых рассматривает патриарх, могут быть митрополит Западноевропейский Авраам (Гармелия) и митрополит Потийский и Хобский Григорий (Бербичашвили). СВР утверждает, что патриарх Варфоломей представляет обоих своему ближайшему окружению как «подходящих исполнителей его воли».
Разведка также заявила, что в церковных кругах такие действия воспринимаются как подрывающие единство православия.
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни 17 марта. Перед смертью его госпитализировали с желудочным кровотечением. Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года.
В январе СВР заявила, что британские спецслужбы поддерживают деятельность патриарха Варфоломея по вытеснению Русской православной церкви (РПЦ) из балтийских стран. Ведомство писало, что они пытаются вывести православные церкви Литвы, Латвии и Эстонии из подчинения Московскому патриархату и создать структуры, подконтрольные Константинополю.
Патриарх Варфоломей назвал эти обвинения «фейковыми новостями».
