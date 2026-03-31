ВС оценит решения судов о «перекладывании госденег из кармана в карман»

Верховный суд по поручению председателя Игоря Краснова провел выборочный мониторинг судебной практики, касающейся прекращения производства по административным делам в отношении органов государственной власти и местного самоуправления на основе принятых в 2024 году положений ч. 4 и 5 ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщил РБК источник, знакомый с предварительными результатами мониторинга, и подтвердил источник, близкий к Верховному суду.
Эти положения предписывают прекращать дела в отношении региональных органов власти и органов местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, если они в срок и надлежащим образом направили запрос на выделение бюджетных средств, чтобы их исполнить, но деньги не были выделены или были выделены в недостаточном объеме.
Мониторинг касался правонарушений, предусмотренных ст. 17.15 КоАП: неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.
Статья 24.5 КоАП была дополнена частями 4 и 5 в конце 2024 года федеральным законом. Он был принят для исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, прошедшего в апреле 2023 года. Поручение касалось механизма, который ограничивал бы ответственность органов местного самоуправления.
На заседании совета занимавший пост главы Тюмени Руслан Кухарук (с 2024 года возглавляет Ханты-Мансийский автономный округ) заявил, что накопился внушительный объем задолженностей муниципалитетов — дело касается неисполненных предписаний надзорных органов, а также судебных решений. Как пояснил на том же заседании вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, задолженность возникает по результатам контрольных мероприятий, когда надзорные органы проверяют муниципалитеты или муниципальные учреждения, и «фактически государство генерирует по итогам контрольных мероприятий самому себе некую санкцию в виде этой задолженности, которая потом гасится, из одного кармана фактически перекладывается в другой».
Как применяют новую норму.
Проведя мониторинг, Верховный суд обратил внимание, что при оценке возможности прекращения производства по делам об административном правонарушении должны быть проверены и оценены все обстоятельства, в том числе информация о невыделении денег для осуществления полномочий или выделении в недостаточном размере. Также должно быть установлено, что уполномоченное лицо принимало своевременные и достаточные меры, чтобы средства были выделены.
В мониторинг попало дело краевого государственного казенного учреждения «Региональное жилищное управление», которое приставы в Алтайском крае оштрафовали на 50 тыс. руб. по ст. 17.15 КоАП. Управление должно было выделить социальное жилье, но не сделало этого.
Судья Верховного суда отменил судебные решения, вынесенные в отношении управления, и отправил дело на новое рассмотрение: он обратил внимание на то, что в судах не проверили все обстоятельства дела и не учли обращения, которые управление сделало в минстрой Алтайского края.
Другое дело, попавшее в мониторинг Верховного суда, началось в 2023 году, когда служба судебных приставов по Марий Эл обязала администрацию городского округа Йошкар-Ола выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. за непредоставление в срок социального жилья. Представители городского округа обжаловали штраф, ссылаясь на то, что не были выделены средства из бюджета. Однако при исследовании обстоятельств дела обнаружилось, что средства на жилье могли быть выделены, но заместитель главы администрации муниципального образования отказался предоставить гарантии, что дополнительно выделенные средства на обеспечение жильем детей-сирот в тот же год будут полностью освоены.
В этом случае, пришел к выводу Верховный суд (ВС), администрации муниципального образования не было отказано в выделении дополнительных бюджетных ассигнований, поэтому принятые по делу решения о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения были отменены.
К каким выводам пришел ВС.
Верховный суд отметил, что в большинстве случаев при рассмотрении ходатайств о прекращении производства по делу об административном правонарушении на основании двух новых положений КоАП судьи всесторонне оценивают принимаемые меры, в том числе обращения за финансированием, насколько заблаговременно они были сделаны и какие дополнительные меры предприняты, а также длительность неисполнения полномочий.
Однако, указывает Верховный суд, ввиду непродолжительного периода применения ч. 4 и 5 ст. 24.5 КоАП практика по ним находится в процессе формирования.
«Система инерционна, и, безусловно, чтобы практика окончательно выстроилась, нужно около пяти лет в том числе судебных разбирательств, чтобы у органов исполнительной власти появилось четкое понимание относительно необходимости накладывать штрафы», — прокомментировал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, наиболее распространены штрафы за неисполнение требований по безопасности, в области образования, по переселению из аварийного жилищного фонда, связанному с ЖКХ. Эксперт обратил внимание, что хотя возможности обжаловать в суде штрафы в суде имеются, но это довольно затратный путь, к тому же не все учреждения имеют специализированного юриста.
Один из частых поводов для административных взысканий — непредоставление жилья взамен аварийного, решения о выделении жилья не исполняются годами, поэтому муниципалитет может привлекаться к административной ответственности каждые два-три месяца, но ситуация не сдвигается с мертвой точки, рассказал РБК адвокат юридической группы PRIM Group Виктор Павлов. В прошлом году по делам такой категории наметилась тенденция — предоставлять отсрочку исполнения решения суда, но не минимизировать штраф или прекращать производство на основе ч. 4 и 5 ст. 24.5, отметил он.
Источник в Верховном суде говорит, что благодаря практике, позволяющей прекращать производство по делам об административных правонарушениях на основании ч. 4 и 5 ст. 24.5 КоАП при соблюдении определенных условий, региональные органы госвласти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения в случае недостаточного финансирования освобождаются от лишнего бремени. «Это позволяет рационально и эффективно использовать и перераспределять финансово-экономические возможности государства, способствует соблюдению баланса публичных и частных интересов, восстановлению и защите прав граждан, а также оперативному решению вопросов, имеющих социальную значимость», — полагает он.