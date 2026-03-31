ВС оценит решения судов о «перекладывании госденег из кармана в карман»

«Система инерционна, и, безусловно, чтобы практика окончательно выстроилась, нужно около пяти лет в том числе судебных разбирательств, чтобы у органов исполнительной власти появилось четкое понимание относительно необходимости накладывать штрафы», — прокомментировал РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, наиболее распространены штрафы за неисполнение требований по безопасности, в области образования, по переселению из аварийного жилищного фонда, связанному с ЖКХ. Эксперт обратил внимание, что хотя возможности обжаловать в суде штрафы в суде имеются, но это довольно затратный путь, к тому же не все учреждения имеют специализированного юриста.