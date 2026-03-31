В России признали нежелательными Университет Тафтса и Школу Флетчера

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американского частного Университета Тафтса (Tufts University) и Школы права и дипломатии Флетчера при нем (The Fletcher School of Law and Diplomacy), сообщила пресс-служба ведомства.
После начала спецоперации на Украине университет и школа, по оценке надзорного органа, участвуют в распространении «недостоверных сведений о России» и проводят мероприятия, поддерживающие Киев. В ведомстве также считают, что их информационная деятельность направлена на подрыв доверия к российским властям, правоохранительным органам и Вооруженным силам, а также на формирование протестных настроений.
Кроме того, в сообщении говорится, что организации поддерживают ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Статус «нежелательной организации» означает запрет деятельности в России — за участие в работе таких структур предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Материал дополняется.