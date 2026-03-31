Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России признали нежелательными Университет Тафтса и Школу Флетчера

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность американского частного Университета Тафтса (Tufts University) и Школы права и дипломатии Флетчера при нем (The Fletcher School of Law and Diplomacy), сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

После начала спецоперации на Украине университет и школа, по оценке надзорного органа, участвуют в распространении «недостоверных сведений о России» и проводят мероприятия, поддерживающие Киев. В ведомстве также считают, что их информационная деятельность направлена на подрыв доверия к российским властям, правоохранительным органам и Вооруженным силам, а также на формирование протестных настроений.

Кроме того, в сообщении говорится, что организации поддерживают ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Статус «нежелательной организации» означает запрет деятельности в России — за участие в работе таких структур предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Материал дополняется.