«Сегодня политологи и за рубежом, и многие у нас в стране указывают на целую череду проявлений, характеризующих всю сложность и неодномерность нынешнего периода, обращают внимание на то, что самым вызывающим образом подрываются системы современного международного права. Все меньше становится сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали относительную, но все же стабильность. Если говорить по-простому: некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», — подчеркнул он на общем собрании Российского совета по международным делам.
Лавров отметил, что в мире некоторые страны «потеряли берега»
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые страны сегодня «потеряли берега» и провозглашают свои права на территории без каких-либо правовых оснований.
Узнать больше по теме
