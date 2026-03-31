«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по “пасхальному перемирию” мы не увидели», — указал он и добавил, что киевский режим сейчас пытается выйти на любое перемирие, как бы оно ни называлось.
В Кремле не видят предложений в словах Зеленского о «пасхальном перемирии»
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Слова Владимира Зеленского о «пасхальном перемирии» не содержат четкого предложения. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.