Французский генерал рассказал о планах подготовки к войне с Россией

В 2025 году начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон призвал военных готовиться к «столкновению через три-четыре года» с Россией. «Если наши потенциальные соперники, наши противники увидят, что мы прилагаем усилия, чтобы защитить себя, и что у нас есть эта решимость, то они могут отказаться [от нападения]», — заявил генерал.