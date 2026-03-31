Французский генерал рассказал о планах подготовки к войне с Россией

В среднесрочные задачи заместителя командующего ВВС Франции генерала Доминика Тардифа входит подготовка французской военной авиации к потенциальному нападению на НАТО с 2028 по 2029 год. Об этом заявил он сам в интервью Politico.
Речь идет о возможном конфликте Североатлантического блока с Россией в конце этого десятилетия, пояснил он. «Не исключено, что Россия устроит проверку НАТО в период с 2028 по 2029 год», — заявил Тардиф. Французский генерал отметил, что авиация стран восточного фланга НАТО, в частности Прибалтики и Румынии, не может обеспечить достаточную безопасность блока.
«Если возникнут проблемы на восточном фланге — учитывая, что в странах Прибалтики нет истребительной авиации, а в Румынии она ограничена, — то авиаторы из западноевропейских стран, в том числе мы [летчики Франции], окажутся на передовой с первого дня», — сказал он.
В 2025 году начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон призвал военных готовиться к «столкновению через три-четыре года» с Россией. «Если наши потенциальные соперники, наши противники увидят, что мы прилагаем усилия, чтобы защитить себя, и что у нас есть эта решимость, то они могут отказаться [от нападения]», — заявил генерал.
Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс будет следующей целью России. В контексте российской угрозы он призвал страны НАТО увеличивать расходы на оборону и производство оружия. «Пришло время действовать. Союзнические расходы на оборону и производство должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое для обеспечения нашей безопасности», — сказал Рютте.
Россия неоднократно отрицала планы нападения на НАТО. Президент России называл заявления европейских политиков о возможном нападении Москвы чушью, а идеи о «большой войне» с альянсом — бредом и ложью.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.