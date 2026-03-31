Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России

Московский городской суд признал законным ограничение доступа на территории России к видеохостингу YouTube, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Административная коллегия Московского городского суда оставила определение районного суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Речь идет об апелляции на решение Таганского суда Москвы, который прекратил производство по иску признанной иноагентом журналистки Фариды Курбангалеевой. Она обратилась с ним к Роскомнадзору по поводу признания незаконными действий федеральной службы.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что административное исковое заявление подано лицом, не обладающим правом на его подачу. Представитель истца, однако, в апелляционной жалобе указал, что суд рассмотрел требования по существу без исследования доказательств, что нарушает права истца на судебную защиту.
Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». До 2014 года была ведущей программы «Вести» на «России 1», ведет собственный канал на YouTube. В России экс-ведущую заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако суд Праги, где Курбангалеева проживает с 2018 года, отказался экстрадировать ее. Минюст России признал экс-ведущую иноагентом в июле 2024 года. Курбангалеева попыталась обжаловать включение в реестр иноагентов, но безуспешно.
Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года, с тех пор сервис работал в стране все хуже. Роскомнадзор объяснял, что меры приняты из-за многочисленных нарушений российских законов со стороны платформы. В мае 2025 года площадка оставалась лидером по объему сегмента инфлюенс-маркетинга в России, на хостинг рекламодатели потратили 27,6 млрд руб. из 57−60 млрд всего рынка российских блогеров.
