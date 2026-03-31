Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». До 2014 года была ведущей программы «Вести» на «России 1», ведет собственный канал на YouTube. В России экс-ведущую заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако суд Праги, где Курбангалеева проживает с 2018 года, отказался экстрадировать ее. Минюст России признал экс-ведущую иноагентом в июле 2024 года. Курбангалеева попыталась обжаловать включение в реестр иноагентов, но безуспешно.