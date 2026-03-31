Иностранец признался в нападении на Русский дом в Праге

Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец, сообщает портал ČTK.
Иностранец признался в организации взрыва с использованием коктейля Молотова в здании Русского дома в столице страны. Чешская полиция сообщила в соцсети X о задержании мужчины, который, по ее данным, планировал поджог с лета прошлого года.
На Русский дом в Праге напали 27 марта. В здание бросили шесть бутылок с зажигательной смесью, три из которых не взорвались.
Русский дом в Праге — официальное представительство Россотрудничества, занимающееся культурными и образовательными проектами.
