Иностранец признался в нападении на Русский дом в Праге

Источник: РБК

Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец, сообщает портал ČTK.

Иностранец признался в организации взрыва с использованием коктейля Молотова в здании Русского дома в столице страны. Чешская полиция сообщила в соцсети X о задержании мужчины, который, по ее данным, планировал поджог с лета прошлого года.

На Русский дом в Праге напали 27 марта. В здание бросили шесть бутылок с зажигательной смесью, три из которых не взорвались.

Русский дом в Праге — официальное представительство Россотрудничества, занимающееся культурными и образовательными проектами.

