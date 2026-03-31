Песков предупредил об ответе на пролет дронов ВСУ над территорией ЕС

23 марта на территории Литвы упал украинский дрон. Власти страны подтвердили, что БПЛА Украины «заблудился». Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что упавший дрон направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области. «Могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске, но затем беспилотник отклонился от первоначального маршрута», — сказал Науседа. 25 марта стало известно, украинский БПЛА пересек воздушное пространство Латвии. 29 марта два летательных аппарата упали в районе финского города Коувола. Финская армия подтвердила, что как минимум один из упавших на территории страны дронов был украинским.