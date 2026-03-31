Песков предупредил об ответе на пролет дронов ВСУ над территорией ЕС

Россия примет меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы считаем, что если это имеет место — предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, — то это обяжет нас сделать соответствующий вывод и предпринять соответствующие меры», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Песков указал, что российские военные отслеживают и анализируют ситуацию.
Украинские дроны, в последнее время атакующие Ленинградскую область, регулярно пролетают над территорией ЕС.
23 марта на территории Литвы упал украинский дрон. Власти страны подтвердили, что БПЛА Украины «заблудился». Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что упавший дрон направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области. «Могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске, но затем беспилотник отклонился от первоначального маршрута», — сказал Науседа. 25 марта стало известно, украинский БПЛА пересек воздушное пространство Латвии. 29 марта два летательных аппарата упали в районе финского города Коувола. Финская армия подтвердила, что как минимум один из упавших на территории страны дронов был украинским.
Прошлой ночью силы противовоздушной обороны сбили 38 беспилотников над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что три человека получили ранения, двое из них — дети.
