В Кремле заявили о «напряженной работе» для защиты порта Усть-Луга

Россия проводит напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга, но и других важных объектов, заявил Песков. Однако, по его словам, это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты.

Источник: РБК

В России принимаются все необходимые меры для защиты объектов критической инфраструктуры, в том числе порта Усть-Луга в Ленинградской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, все критически важные объекты для транспортной инфраструктуры Российской Федерации защищаются. Принимаются меры Вместе с тем ведется напряженная работа, и это касается не только упомянутого порта, но и всех других объектов критической инфраструктуры», — ответил Песков на вопрос журналистов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом, отметил пресс-секретарь президента, работа по защите объектов не означает, что их можно обезопасить «на все сто процентов» от подобных террористических атак.

За последние несколько дней беспилотники несколько раз атаковали морской торговый порт Усть-Луга. Одна из атак произошла в ночь на 31 марта. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате ранения получили три человека, повреждены дома и объекты в поселке Молодцово. Всего к утру над Ленинградской областью было сбито 38 дронов.

