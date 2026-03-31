Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 31 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента во вторник ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Киев сейчас нуждается в любом перемирии, динамика на фронте не в его пользу.

В Кремле не увидели четкой инициативы в словах Зеленского о «пасхальном перемирии».

Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение о выходе на мир с Россией, а не перемирие.

Если Зеленский не выйдет на мир сейчас, позже цена будет выше.

Кремль назвал враждебной террористической деятельностью против России попытки Киева атаковать регионы РФ беспилотниками.

Россия не оставит без ответа возможные решения стран ЕС пропускать украинские БПЛА.

Мы считаем, что, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие меры.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Военные РФ анализируют ситуацию с ударами ВСУ по российским объектам и готовят предложения.

Все объекты критической инфраструктуры России защищаются.

Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия не признает решения ЕСПЧ делу историка Дмитриева.

Пока телефонного разговора Путина с руководством Кубы не запланировано, но при необходимости его можно организовать быстро.

В ближайшее время Владимир Путин планирует провести встречу с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии.

Также во вторник глава государства может провести международный телефонный разговор.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
