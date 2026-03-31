«Это будет опасно». В США сделали тревожное заявление из-за войны с Ираном

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Военная операция против Ирана сделала из США сверхдержаву-изгоя, пишет The Atlantic.

Источник: Reuters

«Война против Ирана вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов», — сообщается в материале.

Издание отмечает, что союзники поддерживали США во время и после Холодной войны, несмотря на геополитические обстоятельства, а влияние Вашингтона узаконивалось через такие институты, как ООН и НАТО.

«Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно».

Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану.

Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше