Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле сочли недостаточно четкой идею Зеленского о пасхальном перемирии

В словах президента Украины Владимира Зеленского не содержится конкретного предложения о пасхальном перемирии, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РБК

Накануне президент Украины сказал, что Киев готов к прекращению огня на Пасху в этом году.

Накануне президент Украины сказал, что Киев готов к прекращению огня на Пасху в этом году.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели», — отметил Песков, отвечая на вопрос о перспективах такого перемирия (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь главы государства добавил, что, по мнению Кремля, Зеленский должен «взять на себя ответственность» и принять решение, которое позволит сторонам двигаться к миру, а не к временному перемирию.

Материал дополняется.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше