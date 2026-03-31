В Кремле сочли недостаточно четкой идею Зеленского о пасхальном перемирии

В словах президента Украины Владимира Зеленского не содержится конкретного предложения о пасхальном перемирии, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне президент Украины сказал, что Киев готов к прекращению огня на Пасху в этом году.
«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию мы не увидели», — отметил Песков, отвечая на вопрос о перспективах такого перемирия (цитата по «РИА Новости»).
Пресс-секретарь главы государства добавил, что, по мнению Кремля, Зеленский должен «взять на себя ответственность» и принять решение, которое позволит сторонам двигаться к миру, а не к временному перемирию.
