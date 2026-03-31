Трамп: другие страны должны сами восстанавливать судоходство в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что государствам, которые столкнулись с перебоями поставок топлива через Ормузский пролив, нужно решать эту проблему самостоятельно, поскольку Вашингтон не станет им помогать.

Американский лидер в Truth Social отметил, что готов дать следующие рекомендации, странам, которые не получают топливо через Ормузский пролив: «Во-первых, покупайте [энергоресурсы] у США, у нас их много, во-вторых, наберитесь храбрости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его».

«Вам нужно учиться бороться за себя самостоятельно, поскольку США больше не будут помогать вам, точно так же, как вы не помогали нам», — добавил он. Трамп отметил, что его рекомендации обращены, в частности, к Великобритании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше