В ЕС не понимают, почему Украина не допускает инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

Европейские дипломаты называют «неразумным» и «загадочным» решение Киева о приостановке проверки нефтепровода «Дружба», сообщает Euractiv. Группа экспертов из ЕС находится на Украине уже несколько недель и до сих пор не допущена к инспекции трубопровода. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Еврокомиссия могла договориться с президентом Владимиром Зеленским об остановке нефтепровода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В Евросоюзе назвали «загадочным» решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
«У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина Если “Дружбу” разблокируют, выиграют все стороны»,
— сказал неназванный европейский дипломат.
Его коллеги описывают действия властей Украины как «неразумные» и «непонятные». Инспекционная группа Евросоюза, которую координирует Еврокомиссия (ЕК), находится на Украине уже несколько недель в ожидании разрешения Киева на проверку трубопровода, однако ~одобрение до сих пор не получено~. По информации украинского издания «Европейская правда», группа экспертов из ЕС приехала в Киев уже 17 марта. Представителей Венгрии и Словакии в ее состав не допустили.
Украина остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с 27 января — якобы из-за его повреждений. Прекращение транзита затронуло Венгрию и Словакию. Будапешт в ответ перестал поставлять Украине дизель и заблокировал выделение военного кредита Киеву в €90 млрд. Братислава пригрозила не поддерживать новые санкции против Москвы.
Собеседник Euractiv обратил внимание, что Евросоюз хочет оказывать давление на Россию рестрикциями, Украина тем временем нуждается в европейском кредите, заблокированным Будапештом, а Венгрия и Словакия в свою очередь критически зависят от поставок нефти.
«Единственный выход из этой тупиковой ситуации — проверить ситуацию на месте и выяснить истину», — подчеркнул дипломат.
Стратегия Зеленского.
Еврокомиссия могла договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об остановке нефтепровода «Дружба», считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Вы [председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен] даже не можете договориться об инспекции [нефтепровода] в составе группы из трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с Зеленским? ~Хочу выразить уверенность, что вы договорились~», — приводит его слова РИА Новости.
Фицо обратил внимание на недееспособность ЕК и ее руководителя, которых «никто не воспринимает всерьез». Еврокомиссия имеет возможность повлиять на украинского лидера, но отказывается это делать, считает он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Зеленский прекращением работы нефтепровода хотел устроить хаос в Венгрии.
«Зеленский обрубил нам поставки нефти, чтобы посеять хаос и повлиять на наши выборы. Такая вот стратегия»,
— отметил он в социальной сети Х.
Кроме того, в интервью венгерскому порталу Öt Орбан заметил, что президент Украины называет разные даты начала поставок нефти, однако эти сроки начинаются после венгерских выборов, намеченных на 12 апреля.
«Потому что он [Зеленский] думает, что силы, которые он поддерживает, победят, и поэтому будет дружественное Украине правительство, и ему больше никогда в жизни не придется открывать “Дружбу”, — сказал Орбан.
17 марта Зеленский в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России». Также он назвал необоснованными обвинения в адрес Украины о препятствовании транспортировке нефти по нефтепроводу.
В тот же день фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта предложили Украине техническую поддержку и финансирование для ремонта «Дружбы».