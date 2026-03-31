Около 50 квартир планируется отремонтировать в Севастополе после взрыва

После взрыва в спальном районе Севастополя срочный ремонт необходим примерно 50 квартирам в двух домах, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено, передает «РИА Новости».
«На сегодняшний день [по дому на улице Корчагина, 20, куда перекинулся пожар от взрыва] более 40 квартир подлежит аварийному ремонту: порядка 15 квартир полному восстановлению, остальные частично. Что касается дома № 14 [где произошел взрыв] пострадало порядка 10 квартир на торце этого дома, принято решение, и дом подлежит восстановлению», — сказал он.
Кроме того, было принято решение демонтировать часть несущих конструкций многоквартирного дома, где произошел взрыв.
Взрыв в жилом доме прогремел ночью 24 марта. В результате взрыва погибла хозяйка одной из квартир. Четыре ее дочери ранены, а 20-летнего сына признали погибшим. Пострадали как минимум 12 человек.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), а также по ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства). Они установили, что газовое оборудование в доме не было повреждено и нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Признаков внешнего воздействия на дом также нет.
