Лавров заявил, что некоторые страны в последнее время «потеряли берега»

Некоторые государства в последнее время потеряли берега, заявляя о своих необоснованных правах на чужие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общего собрания Российского совета по международным делам. Его выступление опубликовала ИС «Вести».
«Если говорить по-простому, некоторые страны потеряли берега. И уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», — сказал он.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что его глобальные полномочия ограничены только «собственной моралью», добавив, что он не нуждается в международном праве. «Я не хочу причинять вред кому-то», — подчеркнул тогда республиканец.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.