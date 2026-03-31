Лавров заявил, что некоторые страны в последнее время «потеряли берега»

Источник: РБК

Некоторые государства в последнее время потеряли берега, заявляя о своих необоснованных правах на чужие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе общего собрания Российского совета по международным делам. Его выступление опубликовала ИС «Вести».

«Если говорить по-простому, некоторые страны потеряли берега. И уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», — сказал он.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что его глобальные полномочия ограничены только «собственной моралью», добавив, что он не нуждается в международном праве. «Я не хочу причинять вред кому-то», — подчеркнул тогда республиканец.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше