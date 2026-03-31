Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сводка основных боевых действий утром 31 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлениии российские войска ведут ожесточенные бои на прежних участках фронта. В Сумском районе ожесточенные стрелковые бои идут в районе Малой Корчаковки (южнее Алексеевки).

На Донбассе в Краснолиманском направлении не стихают бои в Красном Лимане, а также в районе Святогорска и Коровьего Яра. На Северском направлении армия России пробивается к Рай-Александровке с юга (от Никифоровки) и с северо-востока, (со стороны Калеников). Тяжёлые бои идут и в районе Брусовки и Старого Каравана, где российские войска стараются выйти к дороге между Славянском и Красным Лиманом.

На Константиновском направлении российские штурмовики усиливают позиции в центральной и в западной части Константиновки. Со стороны Ильиновки идут ожесточённые бои. Наши ДРГ просачиваются в восточной части Константиновки. Красноармейское направление: идут бои на прежних рубежах: к северу от Гришино, на юго-восточных окраинах Белицкого, в Новом Донбассе.

В Таврии на Гуляйпольском направлении: МО России сообщило об освобождении села Луговское в 16 км к востоку от Орехова. Армия России взяла под контроль около 7 кв. км территории и вполне может постараться двинуться на север в сторону села Чаривное, на подступах к которому уже идут бои. Продолжаются бои на подступах к Гуляйпольскому, в районе Верхней Терсы, Воздвижевки и Рождественского. На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои без существенного изменения линии соприкосновения.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше