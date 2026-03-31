Сводка основных боевых действий утром 31 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлениии российские войска ведут ожесточенные бои на прежних участках фронта. В Сумском районе ожесточенные стрелковые бои идут в районе Малой Корчаковки (южнее Алексеевки).
На Донбассе в Краснолиманском направлении не стихают бои в Красном Лимане, а также в районе Святогорска и Коровьего Яра. На Северском направлении армия России пробивается к Рай-Александровке с юга (от Никифоровки) и с северо-востока, (со стороны Калеников). Тяжёлые бои идут и в районе Брусовки и Старого Каравана, где российские войска стараются выйти к дороге между Славянском и Красным Лиманом.
На Константиновском направлении российские штурмовики усиливают позиции в центральной и в западной части Константиновки. Со стороны Ильиновки идут ожесточённые бои. Наши ДРГ просачиваются в восточной части Константиновки. Красноармейское направление: идут бои на прежних рубежах: к северу от Гришино, на юго-восточных окраинах Белицкого, в Новом Донбассе.
В Таврии на Гуляйпольском направлении: МО России сообщило об освобождении села Луговское в 16 км к востоку от Орехова. Армия России взяла под контроль около 7 кв. км территории и вполне может постараться двинуться на север в сторону села Чаривное, на подступах к которому уже идут бои. Продолжаются бои на подступах к Гуляйпольскому, в районе Верхней Терсы, Воздвижевки и Рождественского. На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои без существенного изменения линии соприкосновения.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
