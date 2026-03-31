В Кремле заявили о постоянном диалоге с Кубой

Россия ведет постоянный диалог с кубинской стороной, Москва намерена его продолжать.

Источник: РБК

Россия ведет постоянный диалог с кубинской стороной, Москва намерена его продолжать. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем в связи с прибытием российского танкера на Кубу, передает «РИА Новости».

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на высшем уровне контакты пока не запланированы, однако их возможно оперативно организовать при необходимости.

О прибытии на Кубу российского танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти в качестве гуманитарной помощи посольство России в Гаване сообщило накануне. Как писали The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники, Береговая охрана США решила позволить танкеру с сырой нефтью достичь Кубы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».

