В Кремле заявили о постоянном диалоге с Кубой

Россия ведет постоянный диалог с кубинской стороной, Москва намерена его продолжать. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем в связи с прибытием российского танкера на Кубу, передает «РИА Новости».
«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать», — сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что на высшем уровне контакты пока не запланированы, однако их возможно оперативно организовать при необходимости.
О прибытии на Кубу российского танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т нефти в качестве гуманитарной помощи посольство России в Гаване сообщило накануне. Как писали The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники, Береговая охрана США решила позволить танкеру с сырой нефтью достичь Кубы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом американский лидер отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».
