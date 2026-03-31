Сенатор Иконников поспорил с замглавы ФНС из-за слова «дашборд»

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников раскритиковал использование англицизма «дашборд» в названии цифровой платформы для губернаторов. Спор об уместности термина развернулся на заседании комитета, запись трансляции доступна на Rutube-канале Совета Федерации.
В ходе заседания сенатор обратился к замглавы ФНС Виталию Колесникову, представлявшему систему с показателями по каждому региону, и напомнил о недавно принятых нормах, предполагающих отказ от иностранных слов. Сенатор поинтересовался, почему проект называется «дашборд губернатора».
Колесников в ответ заметил, что слово «губернатор» тоже не является исконно русским, а затем пояснил, что «дашборд» означает «рабочая панель». По его словам, ФНС готова рассмотреть другие варианты названия, если поступят предложения.
Иконников ответил, что обсуждение отказа от заимствований не должно превращаться в предмет иронии, если соответствующие нормы закрепляются в законах.
В июне 2025 года Госдума приняла закон об «ограничении англицизмов». Основные положения закона стали действовать со дня публикации, а ключевые требования, ограничивающие использование иностранных слов на вывесках, указателях и табличках, начали применяться с 1 марта 2026 года. Прямой нормы о штрафах «за иностранное слово» в КоАП нет, однако нарушения могут квалифицировать как введение потребителя в заблуждение.
Согласно закону, без перевода допускается использование зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания, а также фирменных наименований. При этом иностранные фирменные наименования из ЕГРЮЛ могут применяться без перевода только самой организацией-владельцем, а для ИП и самозанятых такое исключение не предусмотрено. Иностранные слова вроде sale, shop, coffee возможны лишь при наличии равнозначного русского варианта, который должен быть размещен первым и быть равным по размеру, цвету и шрифту.
Отдельные нормы введены для застройщиков — названия объектов капитального строительства и малоэтажных жилых комплексов в рекламе должны оформляться кириллицей, но это не касается объектов, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу. Обновленные вывески подлежат согласованию с органами местного самоуправления.
Летом 2025 года президент Владимир Путин призвал последовательно сокращать использование «вульгарных и механических» иностранных заимствований, которые, по его оценке, засоряют и искажают язык, хотя многим из них давно есть русские аналоги. Также он выступил за более широкое использование кириллицы вместо смешения латиницы и русского письма.
