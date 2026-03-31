Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московской области. Видео

Установлено, что злоумышленник планировал устроить теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Подмосковье. Для этого он модифицировал сигнальный пистолет для стрельбы боевыми патронами и по полученным от украинских кураторов координатам собирался забрать из тайника взрывное устройство. В момент изъятия взрывчатки прибыли сотрудники ФСБ, мужчина открыл стрельбу и был нейтрализован.