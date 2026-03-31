«Держать глубину!»: в Калининграде к юбилею подводного флота открылась выставка

В выставочном павильоне Военно-морского центра Музея Мирового океана представлен новый проект, посвященный 120-летию подводного флота России и его славным героям. В 1906 году император Николай II своим указом вывел подлодки в самостоятельный класс кораблей. Именно это решение заложило основы будущего подводного флота нашей страны. Чем жителей и гостей региона удивит экспозиция, рассказал Денис Миронюк, генеральный директор Музея Мирового океана, кандидат исторических наук.
Денис Алексеевич, как возникла идея создания новой выставки?
Денис Миронюк: Подводный флот России — это одна из основ безопасности страны. В современных геополитических условиях Морская доктрина Российской Федерации определяет подводный флот как ключевой компонент стратегического сдерживания, обеспечения безопасности и суверенитета нашего государства в Мировом океане. Эффективно эти задачи может решить только современный, технологически оснащенный, боеспособный флот, управляемый специалистами высочайшего уровня. Подводники — настоящие профессионалы, люди полной самоотдачи, исключительной смелости, мужества и воинской доблести.
Выставка посвящена первым шагам отечественного подводного флота, отваге и героизму моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны, послевоенному поколению, тем, кто укреплял безопасность страны в период холодной войны, и, конечно, действующим военнослужащим.
Мы рассказываем об офицерах, мичманах, матросах, инженерах, конструкторах, работниках учебных заведений и производственных предприятий Военно-Морского флота. А еще о ветеранах, которые по-прежнему в строю и занимаются воспитательной работой. Многие из этих героев — наши земляки.
Активное участие в создании экспозиции как раз принимали ветераны-подводники Балтфлота ВМФ России. Какую именно помощь они оказали?
Денис Миронюк: С тех пор как в 2000 году музей у своего причала ошвартовал подводную лодку Б-413, мы поддерживаем добрые отношения и постоянно взаимодействуем с Калининградским советом ветеранов-подводников, образованном в 1994-м.
Первыми экскурсоводами на нашей лодке были именно ветераны. Под руководством адмиралов Владимира Григорьевича Егорова и Николая Елизаровича Хромова подлодка обрела вторую, уже музейную, жизнь. И вот уже четверть века мы вместе с ветеранами-подводниками храним этот знаковый объект и создаем новые выставки. Без их непосредственного участия и переданных в музей предметов нам было бы крайне сложно.
Три года назад открывали выставку «Подводный щит России», где уделили большое внимание истории 14-й эскадры подводных лодок Балтийского флота, которая базировалась в Лиепае (Латвия). Многие ветераны там служили, они до сих пор дружны.
В этом году на выставке «Держать глубину!» мы решили подробно рассказать о профессии подводника. О том, какие специальности у этой непростой профессии, как проходит служба. Естественно, наши ветераны знают об этом лучше других. Мы рассчитываем, что их встречи с молодежью, курсантами военных училищ в рамках проекта будут регулярными.
Выставку разделили на пять тематических блоков. Расскажите о них поподробнее.
Денис Миронюк: Визуально и тематически мы разделили ее на несколько частей. Вначале, конечно, рассказываем о первых отечественных подводных лодках, создании подводного флота как отдельной части ВМФ, а также об участии подводников в Первой мировой войне.
Второй блок посвящен подводному флоту в период Великой Отечественной войны. Здесь можно выделить выставочный проект «Поклон кораблям Великой Победы», который уже является частью экспозиции.
Третья часть выставки повествует о советском подводном флоте в послевоенный период, а также о современной и новейшей истории российских подводников, отстаивающих интересы России в Мировом океане.
Четвертый блок можно назвать бытовым, поскольку он погружает посетителей в особенности прохождения службы на подводной лодке.
Завершает выставку пятый блок с достижениями отечественного подводного флота.
Есть ли особый экспонат, который можно назвать гвоздем экспозиции?
Денис Миронюк: Один выделить невозможно. Так как главный акцент нашей выставки — действующий подводный флот России, то знаковыми экспонатами стали новые модели современных подводных лодок. В их числе — атомная «Гепард» проекта 971 «Щука Б», многоцелевая атомная «Архангельск» проекта 885 М «Ясень М», дизель-электрическая «Кронштадт» проекта 677 «Лада», атомная подлодка специального назначения «Белгород» проекта 09852 с беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей».
Также в этом году у нас появились уникальные экспонаты — это капсулы с водой и грунтом с места гибели первой подводной лодки советской разработки Д-1, которая затонула на глубине 256 метров в Мотовском заливе Баренцева моря. В 1940 году во время учебного выхода на ней погибли 55 членов экипажа. Затонувший корабль обнаружили лишь в 2014 году во время экспедиции Северного флота Русского географического общества и фонда «Люди моря».
Отдельное внимание следует обратить на музейный предмет — корпусную деталь из заводского титана с атомной подводной лодки «Комсомолец». Ее обнаружили в 20 метрах от подлодки, которая затонула в 1989 году в Норвежском море. Деталь подняли при помощи глубоководного обитаемого аппарата «Мир-1» во время экспедиции на НИС «Академик Мстислав Келдыш» в июле 1998-го. В Музей Мирового океана ее передал через год заместитель начальника экспедиции Дмитрий Витальевич Войтов.
На ваш взгляд, в чем заключается миссия нового выставочного проекта?
Денис Миронюк: Цель любого выставочного проекта — просвещение и воспитание. Экспозицию «Держать глубину!» постарались наполнить самыми разными музейными предметами. Это различные архивные документы, модели, фотографии, личные вещи подводников, мемориальные предметы, военно-морская форма. Специально для выставки был создан фильм, который повествует об истории подводного судостроения и его современных достижениях.
Выставка обращена в первую очередь к молодому поколению. Хочется, чтобы ребята останавливали свой выбор на морских профессиях и стремились к дальнейшему прославлению нашего государства, как и герои, о которых мы рассказываем в проекте.
Место проведения тоже выбрано неслучайно. Как оно увязывается с просветительской деятельностью музея?
Денис Миронюк: Военно-морской центр Музея Мирового океана был открыт в 2014 году. Сегодня он включает в себя подводную лодку Б-413, самолет Бе-12, выставку техники на открытой территории и выставочный павильон. Открытие центра сопровождала выставка, посвященная 100-летнему юбилею начала Первой мировой войны, а все последующие проекты так или иначе акцентировали внимание на военно-морском направлении.
В год 80-летия Победы здесь размещался масштабный выставочный проект «Морской десант. Берег Балтики. 1941−1945», который посетили более 185 тысяч человек. В 2026-м для музея важна дата 120-летия подводных сил России. Надеемся, что новая выставка станет постоянной экспозицией и дополнит подводную лодку, ошвартованную у причала.
В прошлом году на Балтийской косе установили памятный знак, посвященный морским десантникам. Планируются ли аналогичные проекты?
Денис Миронюк: В этом году Музей Мирового океана совместно с администрацией Балтийского городского округа и Калининградским региональным отделением Российского военно-исторического общества планирует восстановить утерянную центральную надпись на братской могиле советских воинов, погибших в апреле 1945 года при штурме косы Фрише-Нерунг (современная Балтийская коса). С такой просьбой обратились сами жители косы. Для них данный мемориал является символом Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в июле музей присоединится к мероприятиям на Балткосе, посвященным юбилею морской авиации России. На набережной исторического флота в Калининграде откроется планшетная выставка по этой теме.
