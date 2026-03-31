«Держать глубину!»: в Калининграде к юбилею подводного флота открылась выставка

Также в этом году у нас появились уникальные экспонаты — это капсулы с водой и грунтом с места гибели первой подводной лодки советской разработки Д-1, которая затонула на глубине 256 метров в Мотовском заливе Баренцева моря. В 1940 году во время учебного выхода на ней погибли 55 членов экипажа. Затонувший корабль обнаружили лишь в 2014 году во время экспедиции Северного флота Русского географического общества и фонда «Люди моря».