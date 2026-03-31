Клишас объяснил, когда силовики могут проверить подписки в телефоне

Силовики имеют право проверять содержимое телефона, в том числе подписки, только в рамках оперативно-разыскной деятельности, заявил в интервью РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.
Сотрудники транспортной безопасности, например, в метро или в аэропорту, могут просить человека включить телефон или другой гаджет, чтобы удостовериться, что это действительно электронное устройство, напомнил сенатор. Однако содержимое телефона они досматривать не могут. «Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN. На это прав ни у кого нет, это допустимо только в рамках оперативно-разыскной деятельности», — подчеркнул сенатор.
Случаи, в которых ведется оперативно-разыскная деятельность, прописаны в законодательстве, продолжил Клишас: «Это не то, что вы идете по улице, вас останавливают и говорят, дайте мне ваш телефон, я посмотрю, что у вас там за приложения установлены. Это незаконно».
В начале этого года пассажиры метро стали сообщать о просьбах сотрудников транспортной безопасности включить телефон. В метро Москвы сослались на приказ Минтранса, который устанавливает правила досмотра телефонов, и заверили, что просят лишь включить гаджет и подтвердить его работоспособность.
В 2025 году стали появляться сообщения о том, что силовики проводят рейды на концертах и вечеринках, в ходе которых в том числе проверяют телефоны участников. Так, в мае в Екатеринбурге силовики провели рейд в баре Syndrome во время рок-концерта. «Держали часа три, смотрели наши телефоны без разрешения и оскорбляли», — рассказывал один из посетителей. О проверке телефонов также сообщали участники вечеринки по случаю десятилетия альманаха moloko plus в баре «Невротик» в центре Москвы в декабре.
Отвечая на вопрос о том, может ли повлечь за собой какую-либо ответственность подписка в Telegram на иноагента или экстремистскую организацию, Андрей Клишас ответил, что не знает закона, который бы ее устанавливал. «Есть такая практика, кого-то привлекали? Если бы могли, то привлекли бы уже. Но у меня нет таких примеров, когда кто-то подписан на лицо, которое находится в списке иностранных агентов, и его за это привлекли к какой-то ответственности», — пояснил он.