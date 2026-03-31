Клишас объяснил, когда силовики могут проверить подписки в телефоне

Сотрудники транспортной безопасности, например, в метро или в аэропорту, могут просить человека включить телефон или другой гаджет, чтобы удостовериться, что это действительно электронное устройство, напомнил сенатор. Однако содержимое телефона они досматривать не могут. «Никто в целях транспортной безопасности не может потребовать проанализировать содержание того, что у вас в телефоне, какие сайты вы посещаете, какие приложения у вас установлены, есть ли у вас там VPN. На это прав ни у кого нет, это допустимо только в рамках оперативно-разыскной деятельности», — подчеркнул сенатор.