Патрушев рассказал, зачем в Евросоюзе выдумали понятие теневого флота

«В Евросоюзе даже изобрели определение “теневой флот”, которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом чинили, по сути, разбой на морских коммуникациях», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Патрушев пояснил, что для затруднения организации международных морских перевозок российских грузов западные страны усилили борьбу с торговым флотом, действующим в интересах России.
Ранее Патрушев сообщил, что Россия реализует меры по обеспечению безопасности судоходства, а также прорабатывает размещение средств защиты на судах и сопровождение конвоем из кораблей ВМФ России.
Решения были приняты на фоне риска террористических и диверсионных угроз в отношении следующих в российские порты судов, пояснил глава Морской коллегии.