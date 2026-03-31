Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев рассказал, зачем в Евросоюзе выдумали понятие теневого флота

Страны Евросоюза изобрели понятие «теневой флот», чтобы заниматься разбоем на морских коммуникациях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«В Евросоюзе даже изобрели определение “теневой флот”, которого не существует в международном морском праве, и под предлогом борьбы с этим флотом чинили, по сути, разбой на морских коммуникациях», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев пояснил, что для затруднения организации международных морских перевозок российских грузов западные страны усилили борьбу с торговым флотом, действующим в интересах России.

Ранее Патрушев сообщил, что Россия реализует меры по обеспечению безопасности судоходства, а также прорабатывает размещение средств защиты на судах и сопровождение конвоем из кораблей ВМФ России.

Решения были приняты на фоне риска террористических и диверсионных угроз в отношении следующих в российские порты судов, пояснил глава Морской коллегии.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше