Песков сообщил, что Россия не признает вердикт ЕСПЧ по историку Дмитриеву

Источник: РБК

Россия не признает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу осужденного за педофилию главы правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом в России и ликвидирован) и историка Юрия Дмитриева по выплате компенсации €2 тыс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не признаем это решение, поэтому я могу ответить лаконично — нет, не имеет», — сказал он (цитата по «Интерфакс»), отвечая на вопрос, имеет ли вердикт ЕСПЧ какое-либо значение для России.

Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Уголовное дело в отношении историка Дмитриева возбудили в 2016 году. Изначально его обвиняли в развратных действиях, изготовлении порнографии, незаконном хранении оружия и насилии. Во время первого процесса по большинству обвинений Дмитриев был оправдан. Подсудимому вменили лишь незаконное хранение оружия из-за найденных у него фрагментов охотничьего ружья и дали 3,5 года колонии.

Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью. Летом 2020 года суд приговорил его к 3,5 года по этому обвинению, оправдав по остальным статьям.

Осенью 2020 года дело Дмитриева было повторно рассмотрено Верховным судом Карелии. Историка приговорили к 13 годам за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а на следующий год срок Дмитриева увеличили до 15 лет в колонии строгого режима.

Дмитриев — карельский историк. В начале 1990-х годов он обнаружил у себя в регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): блюститель свобод, недоступный для россиян
Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
