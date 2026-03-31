Песков сообщил, что Россия не признает вердикт ЕСПЧ по историку Дмитриеву

Россия не признает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу осужденного за педофилию главы правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом в России и ликвидирован) и историка Юрия Дмитриева по выплате компенсации €2 тыс. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не признаем это решение, поэтому я могу ответить лаконично — нет, не имеет», — сказал он (цитата по «Интерфакс»), отвечая на вопрос, имеет ли вердикт ЕСПЧ какое-либо значение для России.
Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Тогда же был принят закон, который позволил не исполнять решения этой инстанции после того, как Россия покинула Совет Европы и перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.
Уголовное дело в отношении историка Дмитриева возбудили в 2016 году. Изначально его обвиняли в развратных действиях, изготовлении порнографии, незаконном хранении оружия и насилии. Во время первого процесса по большинству обвинений Дмитриев был оправдан. Подсудимому вменили лишь незаконное хранение оружия из-за найденных у него фрагментов охотничьего ружья и дали 3,5 года колонии.
Перед повторным рассмотрением дела Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью. Летом 2020 года суд приговорил его к 3,5 года по этому обвинению, оправдав по остальным статьям.
Осенью 2020 года дело Дмитриева было повторно рассмотрено Верховным судом Карелии. Историка приговорили к 13 годам за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а на следующий год срок Дмитриева увеличили до 15 лет в колонии строгого режима.
Дмитриев — карельский историк. В начале 1990-х годов он обнаружил у себя в регионе несколько крупных захоронений жертв сталинских репрессий, в том числе расстрельный полигон Сандармох, где, по разным оценкам, были убиты и захоронены от 6 тыс. до 9 тыс. человек.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.