Автор отозвал предложение о запрете публикации «обвинительной информации»

Автор инициативы о закреплении понятия «обвинительная информация» и запрете ее распространения в СМИ, депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал документ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.
Предложение было направлено на экспертизу в Совет законодателей при Федеральном собрании.
«В связи с решением автора Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки Совета законодателей», — говорится в сообщении.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал законопроект спорным.
Документ предполагал запрет на публикацию до решения суда любых сведений, которые прямо или косвенно заставляют людей поверить, что конкретный человек или компания совершили что-то противозаконное, недобросовестное или вредное.
За нарушения предлагались штрафы: для граждан — 100−300 тыс. руб., должностных лиц — 300−700 тыс. руб., а для компаний — 1−2 млн руб.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.