ВС Израиля заявили о финальных ударах по объектам ВПК Ирана

Военно-воздушные силы Израиля к 1 апреля закончат реализацию плана по атакам на ключевые объекты оборонной промышленности Ирана. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Среди целей, которые определены как основные для израильских ВВС, — заводы, цеха, конструкторские бюро, которые занимаются разработкой оружия, угрожающего Израилю. В перечень включено около 70% военной промышленности Ирана, пишет «Интерфакс».

После выполнения плана ВВС Израиля оставляет за собой право наносить удары по «менее важным» объектам. В списке целей, которые будут атакованы в дальнейшем: иранские пусковые установки баллистических ракет, системы ПВО, предприятия и инфраструктура, разрушение которых нанесет экономический ущерб Исламской Республике, а также представители военного командования Ирана.

В конце прошлой недели глава пресс-службы Армии обороны Израиля Эффри Дэфрин анонсировал завершение цикла массированных атак по основным объектам военной промышленности Ирана. По данным ЦАХАЛ, израильские ВС ликвидировали и разрушили примерно 90% всех значимых производств, которые поставляли иранским войскам оружие.