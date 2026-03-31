ВС Израиля заявили о финальных ударах по объектам ВПК Ирана

После выполнения плана ВВС Израиля оставляет за собой право наносить удары по «менее важным» объектам. В списке целей, которые будут атакованы в дальнейшем: иранские пусковые установки баллистических ракет, системы ПВО, предприятия и инфраструктура, разрушение которых нанесет экономический ущерб Исламской Республике, а также представители военного командования Ирана.
В конце прошлой недели глава пресс-службы Армии обороны Израиля Эффри Дэфрин анонсировал завершение цикла массированных атак по основным объектам военной промышленности Ирана. По данным ЦАХАЛ, израильские ВС ликвидировали и разрушили примерно 90% всех значимых производств, которые поставляли иранским войскам оружие.